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رياضة

عاصم حماد: نسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا لكرة اليد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تقديم عروض قوية ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام في كوت ديفوار، والوصول إلى المربع الذهبي للبطولة، لافتًا إلى أن الفريق هدفه التتويج باللقب.

وأشار إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في البطولة بعد أن حقق الفوز في الجولات الماضية، وقام بتجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية وأجرى عملية تدوير ناجحة لكل عناصر الفريق.

وأشار إلى أن مباراة الدور نصف النهائي غدًا سوف تكون قوية وصعبة وأن الجهاز الفني يعوّل على اللاعبين أصحاب الخبرات لحسم المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة.
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