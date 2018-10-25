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استشاري نفسي: الآباء يحتاجون للجلوس مع أبنائهم وقتا كافيا لتقويم مفاهيم مغلوطة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:26 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة رحاب العوضي، استشاري الصحة النفسية، إن صراع أولياء الأمور على المادة لتوفير حياة أفضل للأبناء، قد يؤثر على تربية الأبناء وتقويم أخلاقهم.

وأوضحت العوضي خلال لقاء تلفزيوني على برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الأبناء في حاجة لوقت كاف من الآباء لتقوم المفاهيم المغلوطة.

وأكدت استشاري الصحة النفسية، أن هناك بعض المفاهيم الشكلية المغلوطة التي يتبناها البعض وتحتاج إلي تعديل وتقوم في أذهان الأبناء، والتي تتعلق بالمظهر والمال، والتي تجعل صاحبها جديرا بالاحترام علي خلاف غيره.
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