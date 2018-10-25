برلمانية تطلق حملة للتوعية بخطر التوك توك

أطلقت النائبة منى منير عضو، مجلس النواب حملة للتوعية بخطر "التكاتك" وما يتسبب فيه من سرقة وخطف وقتل وتحرش بالشارع المصري.



وقالت "منير" فى بيان لها: بلغ عدد مركبات التوك توك في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخص، وفقا للإحصائية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهر مارس الماضي، والتي تؤكد خطورة أوضاع تلك الوسيلة، حيث أن عدد مركبات التوك توك غير المرخصة أضعاف المرخصة، مما يصعب ضبط من يقوم بفعل إجرامي ويسهل عليه الهرب.



وأردفت "عضو البرلمان" أن التوك توك أصبح أمر واقع، وذلك لأنه انتشر بسرعة كبيرة وبشكل عشوائي في مصر، وأصبح سببا رئيسيا في انتشار جرائم السرقة والاغتصاب والتحرش، لذا وجب إطلاق هذه الحملة لتوعية المواطنين.



وتابعت أنه من الضروري معالجة هذه الظاهرة، التي فرضت نفسها على المجتمع، ويجب تطبيق القانون بحسم لأن التصالح والتسامح مع أصحاب هذه الوسيلة لم يفد بشيء، منوهة على أن معدل الجرائم يزيد بشكل سريع بسبب هذه الوسيلة غير الآمنة.



وأبدت منى منير، استياءها من انتشار التوك توك بعد أن أصبح من أكبر المشاكل التى يعانى منها الشعب المصرى بأكمله لما يسببه من مشاكل كثيرة لا حصر لها، فهناك صبية لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات يقومون بقيادته, ويسمعون الأغاني الساقطة بواسطة سماعاته التى تملأ المكان بالضوضاء، ولا يحق لأى إنسان الاعتراض، كما أن هذه التكاتك تكون مجهزة بالأسلحة البيضاء والنارية والمواد المخدرة سواء أقراص الترامادول التى يتعاطاها هؤلاء الشباب أو مخدر الحشيش والبانجو والهيروين ويقومون بتوزيعها على زبائنهم، وأحيانًا يستخدمونه كحجرة نوم متنقلة للأعمال المنافية للآداب، وخطف السيدات والبنات وسرقتهن واغتصابهن، ومعدل الحوادث فى مصر ازداد عشرة أضعاف بسبب ذلك الصندوق الصغير المعروف بالتوك توك.



وطالبت "منى منير" المسئولين بوضع حلول نهائية لمشاكل تشغيل التوك توك وتطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بالسلامة والأمان للتصريح بتشغيل تلك المركبات، ودراسة الإجراءات التشريعية اللازمة فى قانون المرور ولائحته التنفيذية لتحديد شروط المتانة والأمن الواجب توافرها فى تلك المركبات لتكون وسيلة آمنة وحضارية لنقل الركاب، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية للتوصل إلى تقنين وتنظيم تشغيل هذه المركبات وتوفيق وضع الصالح من المركبات الراهنة.



كما شددت على ضرورة عدم التصريح للصبية بقيادة التوك توك وعدم ركوب أى شخص بجوار السائق، لأن الكثير منهم من البلطجية والخارجين عن القانون ووضع تعريفة للأجرة ومعاقبة السائق الذى يقوم بتركيب كاسيت أو مكبر صوت بالتوك توك وعدم ترخيص التوك توك إلا بعد التأكد من هوية صاحبه والصحيفة الجنائية له.