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رياضة

وداع صادم للإمارات من كأس آسيا للشباب وتأهل قطر وإندونسيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
تعرض منتخب الإمارات لهزيمة مفاجئة أمام إندونيسيا في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة آسيا تحت 19 عاما تسبب في وداع الفريق للبطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب.

وكان منتخب الإمارات أقرب المرشحين للتأهل لربع النهائي إذ دخل الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة بست نقاط بينما حل منتخبا قطر وإندونيسيا خلفه بثلاث نقاط.

ودخلت الإمارات المباراة ويكفي المنتخب نقطة واحدة فقط من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة وتجنب اليابان في ربع النهائي.
ولكن دخل الفريق الإماراتي المباراة وسط إراحة عدد من نجوم الفريق وانتهى اللقاء بفوز إندونيسيا بهدف نظيف.

ورغم أن الهدف الذي تلقاه المنتخب الإماراتي كان في الدقيقة 23 لكن ظهر الفريق بصورة واثقة من التأهل ولم ينجح في إدراك التعادل.

وكانت المفاجأة هي وداع منتخب الإمارات البطولة بعدما تساوى مع إندونيسيا وقطر في النقاط، إذ تم إلغاء نتائجهم أمام فريق تايوان متذيل الترتيب وحل وقتها المنتخب الإماراتي ثالثا خلف قطر المتصدر وإندونيسيا الوصيف بفارق الأهداف.
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