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أخبار البلد

بيت السناري يستضيف الفنان الكويتي فريد العلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:25 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
نادر غازى
نظم مركز الكویت للفنون الإسلامیة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ورشة عمل، اليوم الخميس، لعدد من طلبة المدارس ببیت السنارى بعنوان «اكتشف الفن الإسلامي».

وأكد فريد العلى رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية أن الهدف من إقامة الورشة يتمثل في تبسیط مفاھیم الفن الإسلامي لدى الطلبة ، وتعريفهم بالخط العربى والزخرفة الإسلامیة وتطبیقاتھا على الخزف والخشب والمنسوجات والسجاد والمشغولات المعدنیة للأطفال مشيرا إلى أنها وجبه تدريبية وفنية كاملة يستمتع بها الطلاب من خلال مشاركتهم فيها.

وأضاف العلى أن مثل هذه الورش تحفز الطلبة علي استيعاب مفاهيم الفن الإسلامى بطريقة جذابة وتعيد الاعتبار لفن الخط العربي الذي يتراجع الاهتمام به تحت ضغوط الحياة المعاصرة مؤكدا أن المركز أنتج أكثر من 12 كراسة للتدريب علي الخطوط العربية لا تقدم للعرب فقط بل تصل إلى الدول الأوربية وبدون مقابل عن طريق ترجمتها ،وذلك لكل من يريد أن يعلم أولاده الفن الإسلامى العريق.

وأوضح أن هذه الورشة تعد الأولى لمركز الكويت بمصر منوها إلى أن مكتبة الإسكندرية وبيت السنارى هما الجهتان اللتان رشحتا المدارس للمشاركة فى هذه الورشة.

ولفت إلى أن هذه الورشة تم الإعداد لها منذ شهر وتم شحن الكراسات إلى مكتبة الإسكندرية في اطار الاهتمام المشترك باحياء الفن الاسلامي ويتم العمل حاليا علي اتاحة كراسات للعائلات من أجل إعادة اللحمة بين أفراد العائلة عبر هذه الفنون كما يتم التباحث مع عدد من الهيئات الثقافية المصرية مثل دار الكتب لتنظيم فعاليات مشتركة وتبادل الخبرات في هذ المجال .
بيت السناري يستضيف الفنان الكويتي فريد العلي
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