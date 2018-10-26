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أخبار البلد

الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
سعيد العربي
وصلت بعثة الفريق المصري إلى الكويت للمشاركة في النسخة الثلاثين لبطولة كأس العالم المقامة في دولة الكويت، وكان في استقبال البعثة القنصل محمد عادل من سفارة جمهورية مصر العربية في دولة الكويت وعلاء سليم أمين عام اتحاد المصريين في الخارج ومحمد أبو الريش ووليد سالم من قيادات الجالية المصرية في الكويت ومسئولي النشاط الرياضي.

وقال المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة أن البطولة هذا العام تشهد حضورا كثيفا من ١٥ دولة تتقدمهم فرنسا واليابان وألمانيا وتونس وبولندا والسعودية ومصر حاملة اللقب.

وشكر المدير الفني للفريق الكابتن على جمعة حسن الاستقبال في مطار الكويت الدولي وشكر القائمين على تنظيم البطولة، كما قدم رئيس البعثة م. طه شرف الشكر للكويت حكومة وشعبا على حسن الاستقبال.

ووسط حفاوة اللقاء والوصول في مطار الكويت الدولي قال علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الجالية المصرية في الكويت تقف خلف فريقها الوطني للاحتفاظ باللقب وأن هناك احتفالا سيقام على شرف البعثة للاحتفال بالفوز بالبطولة وإن الجالية في الكويت تضع كافة إمكاناتها تحت أمر البعثة لإضافة لقب مصري جديد على أرض الكويت وسط أبناء الجالية.

والجدير بالذكر أن البعثة تتكون من ٢١ فردا وأن الفريق المصري هو الحاصل على معظم البطولات القارية والعالمية.
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
الجالية المصرية بالكويت تستقبل بعثة منتخب كرة السرعة المشارك في كأس العالم.. صور
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