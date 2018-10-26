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ياما فى الحبس مظاليم .. سرقة جهاز وأدوية من مستشفى الحسينية بالشرقية.. الأمن يضبط ممرضة ومسئول الأمن.. والعاملون ينظمون وقفة بعد براءتها: حقك علينا يا شيماء

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
ياما فى الحبس مظاليم
ياما فى الحبس مظاليم
وائل شاهين
- سرقة جهاز تثبيت العظام وأدوية بمستشفى الحسينية
- الشرطة تضبط ممرضة ومسئول الأمن وتعرضهما على النيابة بتهمة السرقة
- إصابة الممرضة بوعكة صحية ونقلها للعناية المركزة بعد صراخها "بريئة"
- الأمن يلقي القبض على المتهم الحقيقي وبحوزته المسروقات
- النيابة تخلي سبيل الممرضة ومسئول الأمن المتهمين

"المظلوم متعلق في قشاية..وربنا لم يتخل عن مظلوم حتى تثبت براءته" هذه كانت قناعة شيماء م ع ممرضة النوبتجية بمستشفي الحسينية المركزى، بأن الله لن يتخلي عنها في محنتها بعد إتهامها ومسئول الأمن بسرقة جهاز تثبيت العظام وأدوية، أثناء تأديتها واجبها الوظيفي مساء أمس الاول الثلاثاء، لتهتف أسرتها اليوم بأصواتهم المرتفعة "وظهر الحق" بعد ثبوت براءتها والقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

وتلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغًا من الدكتور محمد الناجي، مدير مستشفى الحسينية، بكسر دولايب الأدوية وسرقتها، بالإضافة لسرقة جهاز تثبيت العظام، واتهامه لممرضة النوبتجية ومسئول الأمن بمسئوليتهما عن الواقعة.

واصطحبت قوات الشرطة، شيماء م ع، ممرضة النوبتجية ومسئولة عن العهدة المسروقة وقت الواقعة، والسيد عبدالمنعم محمد، ووجهت لهما تهمة السرقة، إلا أنهما قالا أنهما بريئان من التهمة الموجهة إليهما، وأصيبت الممرضة بحالة إغماء داخل ديوان مركز الشرطة بعد صراخها "بريئة"، وتم نقلها على أثر ذلك للعناية المركزة.

وتبين لضباط مباحث المركز أن الممرضة المتهمة بريئة من التهم الموجهة إليها، وأن شخصًا ما غافلها بالدخول وسرق الأدوية بعد كسر الدواليب وجهاز تثبيت العظام.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة رئيس مباحث مركز الحسينية، وألقي القبض على المتهم وتبين أنه مسجل شقي خطر وبحوزته المضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر 25290 جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الممرضة ومسئول الأمن بعد ثبوت براءتهما والقاء القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات.

ونظم العاملون بالمستشفى برئاسة الدكتور محمد ناجى، مدير المستشفى، ونائبيه الدكتور فهمى النبتيتي والدكتور حسن عمر، وقفة داخل المستشفى حاملين لافتة اعتذار للممرضة "حقك علينا يا شيماء"
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