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تعليم

تربية موسيقية حلوان تعلن موعد مسابقة الطالب المثالي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
أعلنت إدارة النشاط الإجتماعي، بكلية التربية الموسيقية، بجامعة حلوان ، عن إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالكلية، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٩ من أكتوبر الجاري.

وأشارت إدارة النشاط الاجتماعي في بيان لها ، الى أنه علي من يريد الإشتراك التوجه لرعاية الشباب بالكلية لملأ استمارة الاشتراك .

جدير بالذكر أن المسابقة تتم تحت رعاية الدكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية، والدكتورة أمل جمال وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومدير رعاية الشباب إبراهيم عبد الجواد .
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