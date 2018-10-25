تربية موسيقية حلوان تعلن موعد مسابقة الطالب المثالي

أعلنت إدارة النشاط الإجتماعي، بكلية التربية الموسيقية، بجامعة حلوان ، عن إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالكلية، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٩ من أكتوبر الجاري.



وأشارت إدارة النشاط الاجتماعي في بيان لها ، الى أنه علي من يريد الإشتراك التوجه لرعاية الشباب بالكلية لملأ استمارة الاشتراك .



جدير بالذكر أن المسابقة تتم تحت رعاية الدكتور محسن السيد عميد كلية التربية الموسيقية، والدكتورة أمل جمال وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومدير رعاية الشباب إبراهيم عبد الجواد .