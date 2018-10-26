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فن

فيلم جزيرة الكلاب ينافس على جوائز أوسكار الرسوم المتحركة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
ينافس فيلم Isle of Dogs أو جزيرة الكلاب للمخرج ويس أندرسون على جوائز أفلام الرسوم المتحركة بأكادمية "الأوسكار".

تدور أحداث ثاني أفلام الرسوم المتحركة التي يخرجها أندرسون في اليابان في ذلك الوقت الذى يصل عدد الكلاب لمستوياتٍ وبائية، كما تثير "أنفلونزا الكلاب" ذعر سكان مدينة ميغاساكي في اليابان، ليأمر عمدة المدينة المستبد بجمع كل الكلاب وحبسها في جزيرة قريبة تُلقى عليها النفايات، لتصبح فيما بعد "جزيرة الكلاب".

المخرج أندرسون استعان بمجموعة ممثلين لتقديم الأداء الصوتي للشخصيات التي ظهرت في الفيلم، والكثير منهم عاد إلى عالم المشاركة بالصوت في أفلام الرسوم المتحركة خصيصًا من أجل فيلم "جزيرة الكلاب"؛ ومن بينهم بيل موراي وإدوارد نورتون وفرانسيس مكدورماند وغريتا غيرويغ.



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