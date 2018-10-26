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أخبار البلد

انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر أبريل 2019

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:55 ص
الدكتور عبد العاطي
الدكتور عبد العاطي المناعي
محمد الاسكندرانى
تنطلق فاعليات مؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية في مصر " بمحافظة القاهرة في أبريل ٢٠١٩ يأتى ذلك في إطار تنشيط السياحة المصرية خاصة السياحة الصحية والعلاجية .

أعلن الدكتور عبد العاطي المناعي " المنسق العام للمؤتمر ، أن المؤتمر سوف يتناول مناقشة احدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر بالإضافة إلي السياحة الصحية الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة والسياحة التدريبية ، كما يتم خلال المؤتمر تظيم عدد من ورش العمل والندوات .

وأشار "المناعي " إلي أن المؤتمر سوف يشارك به عدد كبير من الأطباء وخبراء السياحة من داخل وخارج مصر وكذلك بيوت الخبرة العالمية لإثراء المؤتمر بخبراتهم، و شركات الخدمات الطبية والمنتجعات الصحية ، المستشفيات المصرية وشركات التأمين والعديد من المهتمين بصناعة السياحة الصحية المصرية.

وأضاف " المناعي " أن صناعة السياحة الصحية تحتاج الي تعاون جميع مقدمي الخدمات الصحية بمصر كوزارة الصحة والقطاع الخاص ومستشفيات المجتمع المدني ، والاعلام ومقدمي خدمات الاستشفاء البيئي وخبراء السياحة ، نظرا لان تعاون الجميع سوف يدفع بالسياحة الصحية المصرية لطريق النجاح الذي تستحقه بجدارة.
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