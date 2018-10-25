التموين تكشف عن أماكن تواجد سيارات مبادرة خضار بلدنا في الميادين.. ومعاون الوزير: تستهدف طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل لـ25%

عن مبادرة وزارة التموين خضار بلدنا..
أحمد كمال:
أحمد كمال:
طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%
الأهرام للمجمعات:
الأهرام للمجمعات:
الشركة دفعت بسيارات نقل لتوزيع الخضراوات المعبأة بالمناطق البعيدة
الإسكندرية للمجمعات:
الإسكندرية للمجمعات:
أطلقنا مبادرة "إسكندرية تستاهل" لطرح الخضراوات بأسعار مخفضة
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة "خضار بلدنا" لمواجهة ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق، وذلك في إطار خطط الوزارة لمواجهة الأزمات وضبط السوق من خلال ذراع الوزارة لإنتاج وطرح السلع الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مبادرة "خضار بلدنا" تهدف إلى طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.
وأضاف معاون وزير التموين لـ "صدى البلد"، أن المبادرة بدأت الثلاثاء الماضي بـ 25 سيارة متنقلة بدأت طرح الخضراوات في القاهرة والجيزة والإسكندرية بأسعار مخفضة على أن يتم استهداف باقي المحافظات تدريجيا.
قال خالد إبراهيم، مدير فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إن شركته إحدى أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية تشارك في مبادرة الوزارة تحت عنوان "خضار بلدنا"، والتي تستهدف توفير الخضروات بأسعار مخفضة بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق.
وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تتيح مختلف أصناف الخضراوات معبأة ومغلفة من خلال مركز التعبئة والتغليف التابع لها بسوق الخضراوات للجملة في غالبية المنافذ التابعة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%.
وأوضح أن الشركة دفعت بسيارات نقل لتوزيع الخضراوات المعبأة والمغلفة آليا بأسعار مخفضة بنفس النسب المشار إليها لتجوب المناطق البعيدة والنائية، والتي لا تتواجد بها منافذ المجمعات الاستهلاكية الثابتة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، موسى إبراهيم موسى، إن شركته التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية أطلقت مبادرة "إسكندرية تستاهل" لطرح الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق من خلال منافذ الشركة والسيارات المتنقلة.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مبادرة "إسكندرية تستاهل" انطلقت منذ 10 أيام لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق من خلال منافذ الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التي تجوب محافظة الإسكندرية وتتمركز بالمناطق التي لا توجد بها منافذ ثابتة.
ويستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات في مبادرة "خضار بلدنا"، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق.
وسجلت الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 9.25 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض بـ 4 جنيهات للكيلو، والباذنجان العروس بـ 4 جنيهات للكيلو، والكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو، والبصل بـ 5 جنيهات للكيلو، والجزر بـ 8 جنيهات للكيلو، والخيار بـ 6.5 جنيه للكيلو، والليمون بـ 6.5 جنيه للكيلو، والبرتقال بـ 4.5 جنيه للكيلو.
وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من خلال القوافل والسيارات المتنقلة وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة بالميادين الرئيسية بأسعار مخفضة وزيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض، حيث يتم عرض هذه السلع فى أكثر من 122 منفذا ثابتا والدفع بأكثر من 25 سيارة متنقلة.
وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول، ما ينعكس على خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي مع تشغيل عدد من مواقع منافذ مشروع جمعيتي فى نشاط الخضار والفاكهة.
وينشر "صدى البلد" أماكن تمركزات السيارات المتنقلة لحملة "خضار بلدنا" التى أطلقتها وزارة التموين للتخفيف على المواطنين وطرح السلع بأسعار فى متناول الجميع.. وتهدف الحملة إلى مواجهة جشع بعض التجار والتأكيد على وقوف الدولة بجانب المواطن.
وفيما يلى قائمة بمناطق تواجد السيارات المتنقلة لبيع الخضروات: -
ميدان المؤسسة بجوار نادى المؤسسة الرياضى
المظلات بجوار المعهد الفنى
أول جزيرة بدران شبرا مصر
الشرابية بجوار معمل الصابون
الألفى بجوار التأمينات
رمسيس بجوار مسجد الفتح
بجوار وزارة التموين
ميدان الكيت كات الجيزة
ميدان السيدة عائشة
ميدان العرب المعادى
الألف مسكن ميدان الألف مسكن
كلية البنات أمام كلية البنات فى نهاية المترو
منشية ناصر مدخل منشية ناصر
الشرابية بجوار مزلقان أبو خليفة
المطرية ميدان المطرية
ميدان السيدة زينب
الزاوية الحمراء
مدينة السلام
إمبابة
دار السلام
شبرا الخيمة
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة "خضار بلدنا" لمواجهة ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق، وذلك في إطار خطط الوزارة لمواجهة الأزمات وضبط السوق من خلال ذراع الوزارة لإنتاج وطرح السلع الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مبادرة "خضار بلدنا" تهدف إلى طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.
وأضاف معاون وزير التموين لـ "صدى البلد"، أن المبادرة بدأت الثلاثاء الماضي بـ 25 سيارة متنقلة بدأت طرح الخضراوات في القاهرة والجيزة والإسكندرية بأسعار مخفضة على أن يتم استهداف باقي المحافظات تدريجيا.
قال خالد إبراهيم، مدير فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، إن شركته إحدى أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية تشارك في مبادرة الوزارة تحت عنوان "خضار بلدنا"، والتي تستهدف توفير الخضروات بأسعار مخفضة بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق.
وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تتيح مختلف أصناف الخضراوات معبأة ومغلفة من خلال مركز التعبئة والتغليف التابع لها بسوق الخضراوات للجملة في غالبية المنافذ التابعة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%.
وأوضح أن الشركة دفعت بسيارات نقل لتوزيع الخضراوات المعبأة والمغلفة آليا بأسعار مخفضة بنفس النسب المشار إليها لتجوب المناطق البعيدة والنائية، والتي لا تتواجد بها منافذ المجمعات الاستهلاكية الثابتة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، موسى إبراهيم موسى، إن شركته التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية أطلقت مبادرة "إسكندرية تستاهل" لطرح الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق من خلال منافذ الشركة والسيارات المتنقلة.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مبادرة "إسكندرية تستاهل" انطلقت منذ 10 أيام لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق من خلال منافذ الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التي تجوب محافظة الإسكندرية وتتمركز بالمناطق التي لا توجد بها منافذ ثابتة.
ويستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات في مبادرة "خضار بلدنا"، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق.
وسجلت الطماطم بـ 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 9.25 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض بـ 4 جنيهات للكيلو، والباذنجان العروس بـ 4 جنيهات للكيلو، والكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو، والبصل بـ 5 جنيهات للكيلو، والجزر بـ 8 جنيهات للكيلو، والخيار بـ 6.5 جنيه للكيلو، والليمون بـ 6.5 جنيه للكيلو، والبرتقال بـ 4.5 جنيه للكيلو.
وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من خلال القوافل والسيارات المتنقلة وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة بالميادين الرئيسية بأسعار مخفضة وزيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض، حيث يتم عرض هذه السلع فى أكثر من 122 منفذا ثابتا والدفع بأكثر من 25 سيارة متنقلة.
وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول، ما ينعكس على خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي مع تشغيل عدد من مواقع منافذ مشروع جمعيتي فى نشاط الخضار والفاكهة.
وينشر "صدى البلد" أماكن تمركزات السيارات المتنقلة لحملة "خضار بلدنا" التى أطلقتها وزارة التموين للتخفيف على المواطنين وطرح السلع بأسعار فى متناول الجميع.. وتهدف الحملة إلى مواجهة جشع بعض التجار والتأكيد على وقوف الدولة بجانب المواطن.
وفيما يلى قائمة بمناطق تواجد السيارات المتنقلة لبيع الخضروات: -
ميدان المؤسسة بجوار نادى المؤسسة الرياضى
المظلات بجوار المعهد الفنى
أول جزيرة بدران شبرا مصر
الشرابية بجوار معمل الصابون
الألفى بجوار التأمينات
رمسيس بجوار مسجد الفتح
بجوار وزارة التموين
ميدان الكيت كات الجيزة
ميدان السيدة عائشة
ميدان العرب المعادى
الألف مسكن ميدان الألف مسكن
كلية البنات أمام كلية البنات فى نهاية المترو
منشية ناصر مدخل منشية ناصر
الشرابية بجوار مزلقان أبو خليفة
المطرية ميدان المطرية
ميدان السيدة زينب
الزاوية الحمراء
مدينة السلام
إمبابة
دار السلام
شبرا الخيمة