التموين تكشف عن أماكن تواجد سيارات مبادرة خضار بلدنا في الميادين.. ومعاون الوزير: تستهدف طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل لـ25%

أحمد كمال:

طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%

الأهرام للمجمعات:

الشركة دفعت بسيارات نقل لتوزيع الخضراوات المعبأة بالمناطق البعيدة

الإسكندرية للمجمعات: