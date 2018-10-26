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اقتصاد

المقاولون العرب: ننفذ مشروعات طرق وبنية تحتية بـ250 مليون دولار فى أوغندا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون العرب
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع إفريقيا بشركة المقاولون العرب، إن الشركة تعمل على عدة مشروعات باستثمارات تقترب من 250 مليون دولار بدولة أوغندا.

وأوضح مبروك فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات التى نعمل على تنفيذها بأوغندا حاليا مشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا- بوكاكاتا فى جنوب أوغندا بقيمة 54 مليون دولار وهو تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالى 100 كم من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 شهرًا، وتم البدء فيه وتوقيع العقود الخاصة به قبل عدة أيام.

وتابع، تقوم شركة المقاولون العرب الأوغندية بتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية بدولة أوغندا أبرزها مشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كم إلى طريق أسفلتى يبعد 200 كم عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا ) وهو مكون من عدد 2 حارة بعرض 3.65م لكل حارة بإجمالى عرض 7.3م للحارتين وبسرعة تصميمية 70كم/ساعة و طريق آخر بطول 44 كم بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار ومدة تنفيذهما 36 شهرًا.

وجار حاليا تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار والإنتهاء من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملًا الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار وقد تم تسليم المشروع، وكذ الانتهاء من أعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى والتي شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التى تمت إزالتها من المجرى المائي الرئيسى لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءة عالية بقيمة 2.7 مليون دولار.

كما تقوم الشركة بأعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الإدارة المحلية الأوغندية فى العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليون دولار.
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