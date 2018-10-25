لائحة جوائز أيام قرطاج السينمائية قبل انطلاقها 3 نوفمبر

تتجه الانظار عربيا وأفريقيا لإفتتاح أيام قرطاج السينمائية يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل، ويقدم الموقع الإلكترونى للمهرجان العريق تحديث مثير للإعجاب يحوى تفاصيل الدورة المقبلة.



التتويج الرسمي للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية و أفلام التحريك و الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة يتضمن الجوائز التالية:



أ – جوائز التانيت:

1 – التانيت الذهبي (الجائزة الأولى)

- التانيت الذهبي لأفضل فيلم طويل.

- التانيت الذهبي لأفضل فيلم قصير.

- التانيت الذهبي لأفضل عمل طويل أول(جائزة الطاهر شريعة).

- التانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل.

- التانيت الذهبي لأفضل فيلم وثائقي قصير.



2 – التانيت الفضّي (الجائزة الثانية)

- التانيت الفضي لفيلم طويل.

- التانيت الفضي لفيلم قصير.

- التانيت الفضي لفيلم وثائقي طويل.

- التانيت الفضي لفيلم وثائقي قصير.



3 – التانيت البرنزي (الجائزة الثالثة)

- التانيت البرنزي لفيلم طويل.

- التانيت البرنزي لفيلم قصير.

- التانيت البرنزي لفيلم وثائقي طويل.

- التانيت البرنزي لفيلم وثائقي قصير.



ب – الجوائز الرسمية الأخرى :

- جائزة أفضل سيناريو فيلم طويل مشارك في المسابقة الرسمية.

- جائزة أفضل أداء لدور نسائي في الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

- جائزة أفضل أداء لدور رجالي في الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

- جائزة أفضل موسيقى مبتكرة.

- جائزة أفضل تصوير.

- جائزة أفضل تركيب.



لائحة المهرجان تعتبر إسناد الجوائز المنصوص عليها في النقطة 4، أو حجبها، تخضع لتقدير لجنة التحكيم، ويمكن للجنة التحكيم أن تسند تنويهات خاصّة.



لا يمكن منح جوائز بالتساوي في جميع المسابقات (التانيت وغيرها من الجوائز)، وعلى الجهات الراغبة في منح جوائز أو إسناد تنويهات أو مكافآت أن تتقدّم بطلب في ذلك إلى إدارة أيام قرطاج السينمائية والحصول على موافقتها قبل انطلاق الدورة.



يجب ألّا تَقلّ القيمة المادية لكل من هذه الجوائز الموازية عن خمسة آلاف (5.000) دولار أمريكي كحد أدنى.

ينتظم بمناسبة إعلان النتائج وتوزيع الجوائز الموازية حفل خاص بدعم من إدارة أيام قرطاج السينمائية.



