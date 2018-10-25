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مساعد وزير الخارجية: نقلة نوعية في علاقات مصر والسودان

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
محمد القاضى
قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان، ستشهد نقلة نوعية نحو تحقيق المصالح المشتركة بين مصر والسودان في كافة المجالات.

وأضاف "حلمية"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن زيارة الرئيس السيسي للسودان هي حلقة في سلسلة من اللقاءات التي تمت بين الرئيس السيسي والرئيس البشير خلال الـ4 سنوات الماضية، لافتا إلي أن الزيارة تأتي في إطار الوثيقة الاستراتيجية التي وقعت بين البلدين في أكتوبر 2016، والتي حددت العديد من الآليات في كافة الموضوعات والمستويات والتي منها الآلية الرئاسية.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إلي أن الزيارة قد أسفرت عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذها في كافة المجالات التي وردت في تلك الاتفاقيات.
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