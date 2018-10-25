إنبى 19 سنة يهزم حرس الحدود 0/4 فى دورى الجمهورية للشباب

نجح فريق الشباب بنادى إنبى تحت 19 سنة مواليد 1999 فى الفوز على منافسه فريق حرس الحدود بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى بالكيلو 17، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دورى الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2019/2018.



أحرز رباعية الفريق البترولي الذي يقوده محمد سعد المدير الفني للفريق، كل من مصطفى عادل عبد المجيد هدفين ولكل من محمد شريف ومحمد إسماعيل هدفًا.



وكان فريق إنبي تحت 19 سنة قد تغلب على فريق وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى الأسبوع الماضي فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب وادي دجلة.

