الاثنين.. ملتقى الهناجر الثقافي يلقى الضوء على قادة النصر

يلقى قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، الضوء على قادة نصر أكتوبر وعلى رأسهم الرئيس البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، والفريق سعد الدين الشاذلي، وجميع قادة الجيش المصري العظيم، وذلك من خلال اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي، فى السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل 29 أكتوبر الجارى بمركز الهناجر للفنون.



وتبدأ الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد رئيس ومؤسس الملتقى، فى إدارة الحوار بين ضيوف الملتقى حول عدة محاور فى مقدمتها المقارنة بين حرب أكتوبر المجيدة والعملية الشاملة سيناء 2018، وإطلالة على الندوة التثقيفية ال٢٩ التى نظمتها بعناية الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.



كما يناقش الملتقى دور الفن والدراما والأغاني الوطنية في حرب أكتوبر المجيدة، إلى جانب محاور أخرى في ملتقى الهناجر الثقافي الذي يقام تحت عنوان" أكتوبر 73.. بطولات تتوارثها الأجيال"، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون.



يشارك فى الملتقى الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الناقد الفني الدكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون، بمصاحبة فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار .