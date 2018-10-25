مستقبل وطن يدشن قافلة للسلع الغذائية بالغربية بأقل من 30% من أسعارها

دشن حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الغربية قافلة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرته "إحنا معاك" مكونة من 20 سيارة إلى مدينة السنطة، حيث نفدت الكميات المعروضة خلال وقت وجيز.



وقال الدكتور مفيد عواجة أمين عام الحزب بمدينة السنطة إن القافلة شملت جميع السلع الأساسية والخضراوات بأسعار مخفضة بنسبة أكثر من 30% عن الأسعار بالمحلات.



وأضاف "عواجة" بأن الحزب سوف ينظم بإستمرار القوافل التموينية التي تضم سلعا غذائية متنوعة بأسعار مخفضة بجميع القرى موضحًا أن القافلة ضمت" دواجن ولحوم وخضراوات ولحوم مجففة ومتبلات، وزيت وسكر وأرز لافتًا إلى أن هذه السلع تباع بأسعار مخفضة وبأقل من الأسعار المتداولة في المحال التجارية وذلك لدعم المواطنين وسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية المخفضة.



وأكد عواجة أن القافلة تقام تحت رعاية النائب المحاسب محمد عريبي أمين عام الحزب بالمحافظة وبحضور عدد من أعضاء أمانة الحزب بالسنطة.



ومن ناحية أخرى شهدت القافلة التموينية إقبالا كبيرا من الأهالي وترحاب للقائمين عليها وتفاعلهم في الشراء والدعاية لها بمختلف المناطق موجهين الشكر للحزب على دعمه وتوفير السلع بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار مطالبين بتكرار القوافل التموينية حتى تتمكن الأسر من توفير كافة احتياجاتهم اللازمة.