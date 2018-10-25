الطقس السيئ يضرب جرس الإنذار.. عواصف ترابية تنشط بعدة محافظات .. إغلاق موانئ السويس والإسكندرية لارتفاع الأمواج وانعدام الرؤية ..ورفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

ارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار وانعدام الرؤية لـ 8 كم في موانئ السويس

غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

موجة من الرياح المحملة بـ الأتربة تضرب شمال سيناء

عاصفة ترابية تجتاح قرى الشرقية تسببت في حجب الرؤية وانقطاع التيار الكهربائي



ضربت موجة من الطقس السيئ اليوم عدة محافظات، والتي على أثرها أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى بلغت 20 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار والضغط 1008 درجات وحالة البحر مضطربة جدا مع استمرار غلق ميناء نويبع البحرى.



وأصدر اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بايقاف كافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.



كما أعلنت الهيئة عن إغلاق ميناءي السويس والزيتيات بالسويس فى الحادية عشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى تتراوح بين 24- 28 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 3 و4 أمتار والضغط 1007 مليارات وقوة البحر 4 درجات وانعدام الرؤية لأكثر من 8 كيلومترات وحالة البحر مضطربة.



ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية.



كما قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ.



وأضاف "الغندور" أن الغلق جاء نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.



ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء الجهات المعنية، بالتنسيق لتوخي الحذر والالتزام بقواعد وشروط السلامة، وذلك لدخول وخروج الشاحنات والبضائع بشكل آمن، وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وفي نفس السياق تعرضت محافظة شمال سيناء إلى هبوب رياح محملة بالأتربة وظروف جوية سيئة، لكن الحياة تسير بشكل طبيعى حيث ذهب الطلاب إلى مدارسهم وكلياتهم وفتحت المحلات أبوابها في الأسواق.



فيما لم تسجل عمليات هبوب الرياح أي حوادث على الطرق أو الشوارع في مدن وقرى المحافظة حتى اللحظات.



ورفعت غرفة عمليات المحافظة حالة الطوارئ والاستنفار وفتح خطوط الاتصالات مع جميع المناطق تحسبا للمستجدات حيث طالبت رؤساء المدن، إرسال تقارير أولا بأول عن حالة الطقس والأوضاع سواء في الشيخ زويد ورفح، وبئر العبد ورمانة، ومناطق الوسط من سيناء، تحسبا لوقوع أمطار غزيرة.



وفي العريش سيرت مجالس الأحياء والكهرباء سياراتها للكشف عن أي أعطال تسببها الرياح التي تزيد وتيرتها في المناطق الصحراوية والساحلية.



كما رفع ديوان محافظة الغربية، اليوم، حالة الاستنفار والطوارىء والتأهب القصوى استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة والعواصف والأتربة تزامنا مع بدء موجة الصقيع وهطول الأمطار المحتملة، وذلك بتفعيل غرفة العمليات ووحدات الربط بين مجالس المدن والأحياء والمديريات لتأمين أرواح وحياة المواطنين على مستوى المحافظة.



وأكد اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه أعطى توجيهاته الى السكرتير العام اللواء هشام شادي برئاسة غرفة العمليات والطوارىء والتنسيق مع مجالس المدن والأحياء ومديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة وهيئة الإسعاف تحسبا لسقوط أمطار شديدة.



ووجه مساعديه بضرورة التنسيق مع مدير أمن الغربية والإدارة العامة للمباحث المرور للتنسيق مع كافة الأكمنة المرورية الواصلة بين قرى ومراكز المحافظة سعيا فى تأمين حياة وأرواح المواطنين.



كما تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية لعاصفة شديدة محملة بالأتربة والرمال أدت إلى حجب الرؤية بالطرق الزراعية والصحراوية الممتدة بالمحافظة، وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى .. وأصيبت الحركة التجارية بالكساد لعزوف المواطنين عن الشراء خشية الطقس غير المستقر ، ولقيام عدد من أصحاب المحلات بغلق متاجرهم فيما ارتفعت نسب الغياب في المدارس والمصالح الحكومية.



وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إعلان حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتشكيل فرق عمل في جميع الوحدات المحلية لإصلاح أي أعطال مفاجئة.