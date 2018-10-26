محافظ شمال سيناء يكشف عن موعد افتتاح أول كلية لجامعة الأزهر بالعريش

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء أنه من المقرر أن يتم خلال العام الجامعى القادم 2019/2020 افتتاح أول كلية بجامعة الازهر فرع شمال سيناء .



وأوضح محافظ شمال سيناء أن الكلية ستكون نواة لإنشاء عدد آخر من الكليات الأزهرية خلال الأعوام القادمة.



وتابع شوشة أنه قد تم التصديق من قبل المجلس الأعلى للجامعات على قبول طالبات الثانويه الأزهرية بالمحافظة للدراسة بكليات جامعة العريش هذا العام للتخفيف عليهم من مشقة السفر للمحافظات الأخرى لاستكمال تعليمهم الجامعى.



