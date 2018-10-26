البنك المركزي:44.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي خلال سبتمبر..ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 1.632 تريليون جنيه..606ر3 تريليون ودائع بالبنوك فى أغسطس..والدين الخارجى ارتفع إلى 92.6 مليار دولار

البنك المركزي المصري في أحدث تقرير:

44.5 مليار دولار أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية سبتمبر

ارتفاع التسهيلات الائتمانية لدى البنوك إلى 1.632 تريليون جنيه

606ر3 تريليون جنيه إجمالي الودائع بالبنوك فى أغسطس



قال البنك المركزى المصري، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يسجل نحو 44.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2018، يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 8.5 شهر، حيث ارتفع بنحو 200 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019.



وقال البنك المركزي المصري، فى النشرة الشهرية اليوم إن أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ارتفعت بمقدار 2.8 مليار جنيه لتسجل 1.632 تريليون جنيه.



كما كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، أن أرصدة القطاعات الاقتصادية من الائتمان بلغت ٦١%من جملة الأرصدة لصالح القطاع غير الحكومي منها القطاع الصناعي بنسبة 34.5%والخدمات بنية 28.8%و الزراعي بنسبة 1.3%و التجارة بنحو 1.4%والعائلي 25%.



وقال البنك المركزي المصري، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ارتفعت بمقدار 2.8 مليار جنيه لتسجل 1.632 تريليون جنيه.



وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، أن أرصدة القطاعات الاقتصادية من الائتمان بلغت ٦١%من جملة الأرصدة لصالح القطاع غير الحكومي منها القطاع الصناعي بنسبة 34.5%والخدمات بنية 28.8%و الزراعي بنسبة 1.3%و التجارة بنحو 1.4%والعائلي 25%.



وكشف أن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.



وقال إن مصر سوف تسدد خلال الأسبوع الأول من يناير 2019، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بعد أن دفعت "القاهرة" 700 مليون دولار فى شهر يوليو 2018.



أعلن البنك المركزي، أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 20 مليار جنيه؛ ليصل في نهاية أغسطس الماضي إلى 606ر3 تريليون جنيه مقابل 586ر3 تريليون جنيه في يوليو السابق له.



وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 3ر523 مليار جنيه منها 8ر404 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 4ر118 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال أغسطس الماضي؛ لتصل إلى نحو 083ر3 تريليون جنيه مقابل 047ر3 تريليون جنيه في الشهر السابق.



وأوضح أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 737 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 9ر40 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر196 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2ر491 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 84 مليار جنيه.



وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 34ر2 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 2ر412 مليار جنيه والقطاع العائلي على 921ر1 تريليون جنيه.