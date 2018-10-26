محمود مهنى: أعضاء هيئة كبار العلماء 17 وأكفاء تقدموا للانضمام إليها

قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن الهيئة لا تقول إلا الحق فى ما يعرض عليها من مستجدات الأمة، منوها أن أعضاؤها يفهمون التراث جيدا ويتعاملون بالمنهج الأزهري الوسطي.



وأضاف مهني، لـ صدى البلد، أن عدد أعضاء هيئة كبار العلماء الآن حوالي 17 عالما من أصل أربعين وهو العدد المحدد للهيئة، منوها أن الفترة الحالية تشهد تقدم عدد من علماء الأزهر الأكفاء بملفاتهم إلى الهيئة للإنضمام إليها وسيتم بحث هذه الملفات لإدراج العلماء الذين تنطبق عليهم الشروط فى الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن ندوة مجلس حكماء المسلمين التى نظمها الأزهر الشريف، بعنوان ( الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل) تحسب لشيخ الأزهر ومواقفه المحترمة لتصحيح صورة الإسلام أمام الغرب والتأكيد على أن جميع الأديان السماوية بريئة مما تفعله الجماعات الإرهابية.



ولفت إلى أن كلمة شيخ الأزهر خلال الندوة التى عقدت فى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين، بينت الحقيقة فهو لا يقول إلا الحق وكلامه مستمد من القرآن والسنة وفقه الواقع، كما أنه دارس للغات ويفهم جيدا أحوال الناس وزاهد فى الدنيا.



وتمنى عضو هيئة كبار العلماء، أن يفهم عقلاء العالم هذا الإسلام وألا يتاجروا بالشعوب وثرواتها منوها أن سائر الأديان لم تأمر بأكل أموال الناس بالباطل وتقسيم أموال الناس.