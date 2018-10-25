عالم أزهرى يحذر من نشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. فيديو

حذر الشيخ زكريا العرابى، من علماء الأزهر، من نشر فضائح الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن بعض الأمور تكون مفبركة وتظهر فى الآخر براءة أصحابها.



وتابع العرابى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الناس عمالة تنشر وتبهدل الناس، وفى الأخر يطلع برئ بس تكون تلقى عقوبة أشد من السجن".



وأشار إلى أن المؤمنين يدعون الله كثيرا بقوله (ولا تخزنا يوم القيامة).