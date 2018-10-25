نور الشرقاوي: مصر قضت 16 عاما في عزلة عن إفريقيا قبل الرئيس السيسي.. فيديو

قالت الدكتورة نور الشرقاوي، عضو اللجنة العلمية للمجلس الإقتصادي الإفريقي، إنه قبل ثورة 30 يونيو كانت مصر في فترة عزلة إختيارية لمدة 16 عاما، الأمر الذي تسبب في حدوث فجوة كبيرة بين مصر والجانب الإفريقي بشكل كبير.



وأضافت نور الشرقاوي خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حالة حراك دائم منذ توليه حكم البلاد لإستعادة دور مصر الريادي على مستوى القارة الإفريقية، حيث أنه قام بزيارة العديد من الدول بالقارة التي لم يسبق لرئيس قبله زيارتها، حتى إستطاع الوصول بمصر لرئاسة القمة الإفريقية القادمة.



وأشارت إلى أن السوق الإفريقي من الأسواق الهامة على مستوى كافة الدول، حيث أنه من الأسواق غير المشبعة، فهو محط أنظار دول العالم.