مجلس الصحفيين يقف دقيقة حدادا على روح رضا غنيم

وقف مجلس نقابة الصحفيين وجميع الزملاء المحررين الجدد دقيقة حدادا على روح الزميل رضا غنيم خلال احتفالية حلف اليمين القانونى للمقيدين الجدد بجداول تحت التمرين.



وجدير بالذكر أن الزميل الشاب، رضا غنيم، الصحفي بجريدة المصري اليوم، غادر عالمنا عن عمر ناهز السابعة والعشرين عاما، وأتت وفاة غنيم إثر غيبوبة سكر، تعرض لها بشكل مفاجئ، فيما كان يستعد للانضمام إلى الدورات التدريبية المؤهلة للجنة تحت التمرين المقبلة.



كان محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أعلن الشهر الماضي، خلال فعاليات اليوم الثقافي الروسي بنقابة الصحفيين، إطلاق اسم الصحفي الشاب الراحل رضا غنيم على 10 منح مجانية مُقدمة من المركز الثقافي الروسي للنقابة، بعد الحصول على موافقة الكسي تيفانيان رئيس المراكز الثقافية الروسية بمصر.