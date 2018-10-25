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تنمية المشروعات: المرأة تتمتع بكافة المزايا التي يحصل عليها الشباب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
محمد القاضى
أوضح خالد نصر، مدير عام جهاز تنمية المشروعات في محافظة القناة، طرق الحصول على دعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "نصر"، خلال حواره عبر فضائية "تن"، أن جهاز تنمية المشروعات مؤمن تماما بقضية المرأة لأنها تعتبر أكثر من نصف المجتمع، لافتا إلي أنه يوجد في الجهاز وحدة إدارة مهمتها النهوض بالمرأة بكل المقومات لكي تكون صاحبة مشروع.

وأشار مدير عام جهاز تنمية المشروعات، إلي أن المرأة تتمتع بكافة المزايا التي يحصل عليها أي شاب، موضحا أنها تحصل على تدريب وخدمات الشباك الواحد وعرض الكثير من أنواع المشروعات عليها.

ولفت إلي أنه هناك مبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبعض الجمعيات الأهلية وشركات التنمية، في بعض محافظات القناة وسيناء، لجمع السيدات اللاتي يمتلكن المهارات والحرف اليدوية وإعطائهم دورات تدريبية حرفية مجانا من خلال متخصصين.

وأكمل "نصر"، أنه بعد أن تكمل المرأة الدورات التدريبية وتصبح مؤهلة حرفيا يبدأ جهاز تنمية المشروعات تمويلها من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التنمية لمشروعات متناهية الصغر، ومن الممكن أن تمارس عملها من داخل البيت ويتولي الجهاز تسويق منتجاتها من خلال المعارض التي ينظمها علي مستوي المحافظة أو الجمهورية.
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