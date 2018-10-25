نيابة أمن الدولة العليا فى قضية كتائب حلوان: مصر ستكتب نهاية الإخوان.. والمتهمون اتخذوا بيوت الله أوكارا لـ الإرهاب

ممثل نيابة أمن الدولة في كتائب حلوان:

متهمو كتائب حلوان ظنوا أنه ليس للحساب ميعاد ونحن لهم بالمرصاد

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت فلنجعلنهم عبرة

المتهمون حريصون علي أن تسطر أسماؤهم في الكتاب الأسود للتاريخ

المتهم رقم 40 أصدر تكليفات بتخريب برج الكهرباء بمنطقة الجيزة



استمعت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة ممثل نيابة امن الدولة العليا محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "كتائب حلوان".



وقال ممثل نيابة أمن الدولة العليا،إن المتهم التاسع واخرين تعاونوا على التخريب والطغيان، حيث نفذوا عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، في جنوب الجيزة، حيث قام في الخامس من فبراير بالإضرار والتخريب في 6 أبراج بمناطق الصف والتبين، حيث قام باستخدام مناشير حديدية لقطع قواعد الأبراج كما جاء في تقرير شركة الكهرباء.



واستكمل ممثل النيابة، اننا نشفق علي اذانكم من كثرة الوقائع التي تم سردها، فالمتهمون عمدوا الاصرار على عصيان رب العباد، وخراب البلاد، وظنوا بأن ليس للحساب ميعاد، ونحن هنا لهم بالمرصاد، فأن المتهمين حريصون علي أن تسطر أسماؤهم في الكتاب الاسود للتاريخ المعروف لهذه الجماعة الارهابية.



وأضاف ممثل النيابة، أصدر المتهم 40 تكليفات للمتهمين 38 و 73 بتخريب برج الكهرباء، وأعدوا مناشير حديدية واسطوانات غاز مخربين في قواعد البرج، فأتوا عليه تارة بالمناشير وتارة بالتفجير واشعال الاسطوانات حتي أسقطو البرج، وقد تأييد بتنفيذ جريمته بمسرح الواقعة.



وتابع ممثل النيابة، واقعة تلو الأخرى ليس لوقعتها ثابتة، فأيدي المتهمين للفساد والظلم خاوية فلا باتت اليوم خاوية، وبالحكم تكون القاضية، الكرة تعاد، امتدت ايديهم للمحولات ولم يتوقفوا عند الابراج، ليس ذلك فقط بل قام المتهمين بتنفيذ مخططهم بإحكام بتخريب ابراج الكهرباء والمحطات وخطوط الغاز الطبيعي، ولسان حالهم يقول لن نتبع غير الارهاب سبيلا، فأعد المتهمين اسطوانات الغاز وقصدوا موقع غرفة الغاز الطبيعي بجنوب الجيزة، فأضرموا بيها النيران وفروا كالفئران هاربين.



وتابع هذه كانت أفعال المتهمين، ولا مجال للحديث عن دليل قيامهم بهذه الاعمال، فالدليل واضح وضوح الشمس في السماء، حيث كانت تلك وقائع التخريب التي نفذتها أيدي العناصر التي تم تكليفها من قبل الجماعة، مابين حشد وتجمهرات ومباني عامرات بالنار تخرق، دماء تسفك، ابوا عناصر الجماعة ان يتركوا شبرا من الارض الا ان تطيله ايد الارهاب، كان المتهمين يخرجون في مظاهرات يحملون السلاح والطلقات ويروعون الامنين والامنات ويجوبون الطرقات بالمسيرات، وفي ذكري اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، فما أشبه الليلة بالبارحة، حين شارك المتهمين في ارتكاب جريمة التخريب العمد في ممتلكات الدولة في مناطق جنوب القاهرة.



وأكد ممثل النيابة، أن المتهمين علي الجرم متجمعين، ومع اخوانهم متفقين، وكانوا في قفص الاتهام قابعين، ان هدف تلك الجماعة واحد بإختلاف اعضائها، جرمها يزداد وخراب عناصرها يحل بالبلاد، فقاموا يحضرون المفرقعات ويفجرون جسرا للمشاه، حين اعد المتهمين بمطلع 2014 بتفجير كوبري المشاه الدائم بطريق نصر واختاروا التفجير سبيلا لتنفيذ المخطط، الا ان ارادة الله حالت دون تنفيذ مخططهم حين انصهرت العبوات قبل تنفيذ مرادهم.



واختتم ممثل النيابة، ان تاريخ الجماعة اسود، اعوام مضت علي التنظيم السري لجماعة الإخوان، وكان لهم في كل عاما حكاية، وكان لهم الكثير الكثير الذي لم يكفِ للبحر ان يكفيها نزعت الرحمة من قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان تاريخ الجماعة معاد، مغيبي عقول ابنائهم والارهاب والقتل سنتهم، وترويع الآمنين صنعتهم، هذه كان حكايتهم وفي مصر ستكون نهايتهم.



يقول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، ان هؤلاء حرموا الحلال، بالرصاص صوبوا، فكان حكمهم عين الفساد، وان ربكم لبالمرصاد، ان اوراق القضية التي بين ايديكم تحمل 6 من جند الله استشهدوا و أربعة اضعاف اصيبوا، اسلحة وذخائر ومفرقعات نشرا للفساد ترويعا للعباد، كل ذلك بتكليفا من القيادات.



انزلوا حكمكم لكل من خان، اجعلوهم عبرة اعدموا الاخوان، اجعلوا الطمأنينة علي النفس والمجتمع، نطالبكم ان تجتسوا الشجرة الخبيثة، فما كان أشد من عقوبة الاعدام ان نطلبها، فالحياة حق والعذاب علي الفاسدين حق، واختتم مرافعتي اليوم تجزي كل نفس بما كسبت.



وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.