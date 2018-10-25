برلماني: كلمة السيسي عكست العلاقة الأخوية والتاريخية بين شعبي وادي النيل

وصف النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الصحفي اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم بالتاريخية ، مؤكدا أن كلمة الرئيس عكست العلاقة الأخوية والتاريخية بين شعبي وادى النيل وأنهما جزء لا يتجزأ .



وقال وكيل مشروعات البرلمان: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بتوطيد العلاقات المصرية السودانية ودول حوض النيل وأفريقيا حيث أن هذا اللقاء يعد الخامس والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين وهو ما يؤكد حرص الرئيس على علاقات مصر بالدول الأشقاء .



وتابع سعد ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان ولقائه مع الرئيس السودانى عمر البشير وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية بقيادة الرئيسين السيسى والبشير وتوقع 12 اتفاقية بين البلدين سيكون له اثاره الايجابية الكبيرة لشعبي وادى النيل التى تربطما علاقات تاريخية على مدى العصور.