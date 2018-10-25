إعلان أسماء حراس مرمى منتخب مصر لمواجهة تونس فى مؤتمر صحفي لـ اجيرى

شدد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لن يوجه نصائح لحراس عرين الفراعنة عبر وسائل الإعلام على الملأ مفضلا أن يتحدث معهم بشكل شخصي.



وتحدث ناجي لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس قائلا: "أنا مسؤول عن رفع معنويات الحراس وليس من تخصصي إحباطهم وأنصحهم على الملأ، أتحدث معهم بشكل شخصي لكن لن أتحدث عن ما بيننا في الإعلام".



وعن هُوية الحراس الذين سيتم استدعاؤهم لمباراة تونس المقبلة قال: "إعلان أسماء حراس مرمى المنتخب سيكون من خلال مؤتمر صحفي وعن طريق المدير الفني للمنتخب خافيير أجيري فهو المسؤول عن كل شيء في الفريق ، أؤكد إننا نتابع الجميع ولكن خلال عدة أيام ستعرفون هوية المنضمين للمنتخب".



وبسؤاله عن مستوى أحمد الشناوي ومحمد الشناوي حارسي مرمى بيراميدز والأهلي قال: "أطالب الجماهير بعدم تقييم أحمد حاليا فهو حارس كبير ويحتاج فترة لكي يتعافى من آثار إصابته ويعود لمستواه المعهود".



وأردف "أما محمد فأنا أحبه وأمام وفاق سطيف قدم مباراة جيدة ويجب أن نحاسبه على المجمل وليس نقطة واحدة فقط، أثق في محمد الشناوي على مساعدة الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا وفي قدرة أحمد على استعادة مستواه المميز، أثق بهما كثيرا".

