أمهات السبت.. حكاية تثبت جرم نظام أردوغان

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا عن الأمهات التركيات اللاتي يتعرضن للإضطهاد من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.



"أمهات الصمت"، هي مجموعة السيدات اعتدن على الوقوف في صمت تام يوم السبت من كل أسبوع بميدان تقسيم بمدينة اسطنبول التركية، للمناداة بمعرفة مصير ذويهن ممن اختفوا في الثمانينيات والتسعينيات من قبل قوات الأمن.



وقررت السلطات التركية حظر تجمعاتهن في ميدان تقسيم، حيث اعتبرتهن تابعات بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا جماعة إرهابية.



واحتجزت الشرطة التركية حوالي 40 شخصًا، بمن فيهم إمين أوكاك، وهي امرأة في الثمانينيات اختفى ابنها قبل عقدين من الزمن، لفترة وجيزة. ومنعت الشرطة المجموعة من التجمع كل يوم سبت منذ ذلك الحين.



وقالت المجلة إن السبت الماضي شهد إغلاقا تاما للميدان، الذي اعتادت الأمهات التجمع فيه من قبل الشرطة التركية، حيث اصطفت العربات المدرعة التي تقوم بدوريات في المنطقة. وعلى بعد أمتار قليلة جلست السيدة إرين داخل مكتب مجموعة حقوق الإنسان تشاهد الموقف من بعيد.



وحاولت الأمهات التوجه نحو الميدان من أجل التجمع، إلا أن الشرطة التركية منعتهن من القيام بذلك، في تحدٍ واضح من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.