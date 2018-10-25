للمرة الثانية.. ميرفت أمين تتعاون مع أمين محمد رجاء في البيت الأبيض

تتعاون الفنانة ميرفت امين للمرة الثانية مع السيناريست محمد رجاء، من خلال مسلسل البيت الأبيض، بعد تعاونهما الاول في مسلسل بالحجم العائلي مع يحيى الفخراني، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا سواء على المستوى النقدي والجماهيري في رمضان الماضي.



البيت الابيض ينتمي لدراما الـ٤٥ حلقة، وهو من إنتاج ريمون مقار وإخراج تامر حمزة وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.



ويشارك فيه العديد من الفنانين منهم خالد الصاوي ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز.