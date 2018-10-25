برلماني يكشف المجالات المتاحة للاستثمار بين مصر والسودان





لافتا إلى أنه يمكن تدعيم السوق المصرى بالمزيد من المحاصيل الزراعية واللحوم "التى بها عجز ويتم استيرادها" من السوق السودانى بأسعار أقل من الاسواق الاخرى.



وتابع:" المساهمة فى إنشاء بنيه تحتيه على الاراضى السودانية من الموضوعات المهمة التى يمكن الاستثمار فيها، لتوفير فرص عمل كثيرة للعامل المصرى،إضافه إلى يمكن التعاون بين البلدين فى النقل البرى".



وتمنى النائب عمرو الجوهرى، إنشاء منطقة اقتصادية لوجستية حرة بمنطقة حلايب وشلاتين، مؤكدا أنها لو تم انشاؤها ستعود بالايجاب على البلدين".



وأكد عضو اللجنه الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة بدء وزارات التموين والزراعة والتجارة في تنفيذ مذكرات التفاهم المشتركة على أرض الواقع التى تم التوقيع عليها اليوم بين مصر والسودان.

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب،أن سعى مصر إلى توقيع اتفاقيات اقصادية ومذكرات تفاهم مع دول أفريقيا مهم للغاية، وخاصة مع دولة السودان الشقيقة لأنها بمثابة باب مصر إلى باقى دول القاره السمراء.وأوضح "الجوهرى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجانب السوداني يمتاز بالعديد من العوامل المهمة منها وفرة المياه والاراضى الزراعية الخصبة وعلى ذلك يجب تدعيم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والخرطوم بمزيد من الاتفاقيات الخاصة بالمحاصيل الزراعية خاصة التى تحتاج زراعتها مياها وفيره.