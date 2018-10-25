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أخبار العالم

حلف شمال الأطلسي يناقش مستقبل معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:20 م
صدى البلد
رويترز
قال حلف شمال الأطلسي في بيان إن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين ناقشوا اليوم الخميس مع مسؤولين من الدول الأخرى الأعضاء في الحلف مستقبل معاهدة للصواريخ النووية من زمن الحرب الباردة تقول واشنطن إنها تبحث الانسحاب منها.

وناقش المسؤولون معاهدة القوات النووية متوسطة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة في الثمانينات وعبروا مجددا عن القلق إزاء نظام صاروخي روسي جديد.

وقال البيان إن المسؤولين قيموا في الاجتماع "انعكاسات السلوك الروسي المزعزع للاستقرار على أمننا". وأضاف "الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستواصل التشاور حول هذه القضية المهمة".
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