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برلمان

طلب إحاطة بشأن ارتفاع الأسعار وانتشار الممارسات الاحتكارية على السلع

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
تقدم النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرى الزراعة والتموين بشأن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

وأكد "الجوهرى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، انتشار الممارسات الاحتكارية للسلع الاساسية واحتياجات المواطنين بالأسواق، مما ساهم فى ارتفاع أسعارها بصورة جنونية.

وتابع:" غياب رقابة الجهات المعنية بضبط الأسواق وأسعار السلع ومعاقبة المخالفين أدى إلى انتشار الممارسات الاحتكارية بالسوق".
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