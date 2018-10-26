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أخبار البلد

وزيرة البيئة تلتقي نظيرها السوداني لبحث التعاون المشترك

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
حنان توفيق
‎عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مشتركا مع عبود جابر سعيد وزير البيئة بدولة السودان، حيث تناول الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة الثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب وبالتزامن مع القمة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم أوجه التعاون المشترك بين البلدين في قضايا البيئة وتوسيع آفاق العمل المشترك في ظل التقارب الكبير بين البلدين.

و‎أكدت الوزيرة على دعوة نظيرها السوداني لحضور مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

‎كما أشادت بدعم ومساندة دولة السودان الشقيق في اقتراح المبادرة المصرية العالمية لتشجيع استخدام مناهج النظم الإيكولوجية المستندة إلي الطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الأيكولوجي.

ومن جانبه أشاد وزير البيئة السوداني بالعلاقات الوطيدة بين البلدين وبمصر شعبا ورئيس، وأكد على التعاون المشترك بين مصر والسودان واهتمام بلاده بدفع هذا التعاون للأمام والتركيز على القضايا الأهم بالنسبة للبلدين وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيعود بالفائدة على كل وادي النيل.
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