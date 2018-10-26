شريف فاروق: بنك ناصر بدأ تنفيذ خدمة صرف النفقة بالمحمول

قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك قام بالتيسير على المستفيدين المستحقين للنفقة للحصول علي قيمة النفقة لصالحهم وذلك من خلال فتح العديد من منافذ الصرف منها الصرف من خلال الفرع حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع أو الصرف عن طريق كروت ATM.



وأضاف فاروق في تصريحات له أن البنك أصدر حوالي 81394 كارت ATM لمستحقى صرف النفقة لتبسيط إجراءات الصرف من أى مكان بجميع المحافظات من خلال أى ماكينة صرف آلى تخص البنك بالاضافة إلي أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية، بالإضافة أيضا إلي الصرف عبر المحمول حيث تم إلي الآن الصرف لـ 15 ألف و500 حالة بإجمالي 4 مليون و258 ألف جنيه، وذلك في إطار ما يقدمه البنك من خدمات متنوعة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة وتخفيف العبء على مستحقي النفقة سواء من السيدات أو الوالدين أو الأبناء.



وأشار إلي أن البنك قد بدأ تنفيذ خدمة صرف النفقة بالمحمول إثر توقيع بروتوكولات تعاون بينه وبين شركات المحمول العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول وهذه الخدمة لا تحتاج سوى ملء إستمارة بفرع البنك التابع له مستحق النفقة ويتم التقديم لهذه الخدمة عبر الهاتف المحمول العادي ولايحتاج إلى تليفون محمول ذكي، وتصل للعميل رسالة نصية قصيرة "SMS" مفادها قيمة المبلغ المحول له وكلمة سر "PIN Code" يتوجه بها إلى أقرب فرع لشركة المحمول أو موزع معتمد لها، ليقوم باستلام قيمة المبلغ المحول له.