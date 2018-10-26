مصدر بالكهرباء: تقييم أداء رؤساء شركات التوزيع تمهيدا لحركة التغييرات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم الإعلان عن حركة التغييرات لعدد من رؤساء شركات التوزيع،خلال الفترة القادمة.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه يتم الآن تقييم أداء رؤساء شركات التوزيع وجهودهم فى تحصيل قيمة الفواتير وتقليل شكاوى المواطنين، وكذلك نسبة تنفيذهم للخطة الطموحة والخطة الاستثمارية.



وأكد المصدر أنه يتم حاليًا ترشيح عدد من القيادات صاحبة الكفاءة والقدرة على تنفيذ خطط الوزارة، لاختيار الشخصيات المؤهلة لقيادة الشركات التى أخفقت فى تنفيذ المهام المكلفة بها خلال الفترة الماضية.