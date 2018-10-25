الكلاب الضالة تهاجم أهالي القليوبية.. سلعوة تعقر 14 تلميذا فى الخانكة.. ضبط مزرعة بدون ترخيص بـ طوخ.. الطب البيطرى: التخلص من 14 ألف كلب فى حملة مكبرة ..صور

إستياء بين اهالى القليوبية بسبب انتشار الكلاب الضالة

حملات للقضاء عليها خاصة بمحيط المدارس

الظهير الصحراوى بالخانكة يهدد حياة التلاميذ



شهدت محافظة القليوبية خلال الأيام الماضية انتشار حوادث عقر الكلاب الضالة للمواطنين وتلاميذ المدارس فى عدد من مدن المحافظة حيث شهدت قرية عزب الأبيض بالخانكة مهاجمة سلعوة " كلب هجين مسعور " لبعض الأهالى من بينهم بعض طلاب من مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية واصابة 14 منهم باصابات بالجسد قبل ذهابهم الى المدرسة



وقال محمد علام من اهالى القرية :"أصبحنا نخشى على اولادنا من السير فى الشوارع لوحدهم والذهاب الى المدرسة مؤكدا أن مدرسة عزبة الأبيض صادر لها قرار إزالة، وتم إلحاق الطلاب على مدرسة النبراوى تعليم أساسى فترة مسائية والتى تبدأ فى الحادية عشرة ونصف، والمسافة بين قرية عزبة الأبيض والمدرسة التى بها الطلاب حوالى كيلو والطريق كله مخاطر وكلاب ضالة".



وطالب علام المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم نحو الكلاب الضالة خاصة وان المنطقة قريبة من منطقة الظهير الصحراوى للخانكة والخطر اصبح واضحا بعد قيام مسئولى الطب البيطرى بتشخيص الكلب انه سلعوة مما يؤكد ان الحادث ممكن ان يتكرر مرة اخرى



ونفس الحال تكرر فى مدينة قها حيث سادت الاستياء بين الأهالي بسبب انتشار الكلاب الضالة ومهاجمتها مؤخرا ايضا للطلاب خلال ذهابهم الى المدارس.



وقالت دعاء احمد ان الكلاب الضالة أصبحت تشكل خطرا مضاعفا بعد افتتاح المدارس فى مناطق بعيدة عن الكتلة السكانية.



واكدت ان الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسؤولين مطالبين بإعدامها بمعرفة المختصين لكن دائما ما يتحججون بعدم توافر السم الخاص بها ويتركون المشكلة تتفاقم دون وضع حلول لها.



كما اشتكى ايضا أهالي شبرا الخيمة من انتشار الكلاب الضالة بمناطق سوق بهتيم، مساكن إسكو، القطاوى، بجوار الدائري، شارع شعراوي" ونفس الحال تكرر فى مدن كفر شكر وطوخ والذى نجحت الأجهزة المعنية مؤخرا من ضبط مزرعة للكلاب بدون ترخيص وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات ضد أصحابها.



من جانبه أكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أن ما حدث للأهالي بأبو زعبل، كان بسبب قرب المنطقة من الظهير الصحراوي، مشيرا أنه فور حدوث الواقعة انتقل غريب أحمد على، رئيس مركز ومدينة الخانكة ومسئولى الطب البيطري، إلى مكان الواقعة ووضع مادة الإستركنين السامة المخصصة لإعدام الحيوانات الضالة السلعوة مما أدى إلى نفوقها ودفنها بالمدفن الصحي بأبو زعبل.



واشار الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام المجازر والصحة العامة بالطب البيطري أن الإدارة شكلت لجانا مكبرة على مستوى المحافظة وكافة الإدارات البيطرية في إطار الحملة القومية لمواجهة الكلاب الضالة، خاصة الكلاب بمحيط المدارس، ومواجهة مرض السعار أو الكلب باستخدام مادة الإستركنين بديلا عن القتل الخرطوش المحظور أمنيا وذلك بمشاركة كل أطباء الإدارات وجميع أطباء الصحة العامة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.



من جانبها اكدت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أن الحملة التى شنها الطب البيطرى على مستوى المحافظة أسفرت عن القضاء على 14 ألف كلب ضال، وذلك من خلال مادة الاستركنين السامة المخصصة لإعدام الحيوانات الضالة، مشيرة إلى أنه يتم دفن تلك الكلاب فى المدفن الصحى.



