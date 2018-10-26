مجلة أمريكية: ترامب وراء ارتفاع أسعار النفط.. العقوبات الإيرانية تسببت في جنون ثمنها.. توقعات بمنح استثناء للحفاظ على استقرارها

مجلة أمريكية:

*قرار ترامب بفرض عقوبات على إيران السبب وراء ارتفاع أسعار النفط

*ترامب سيشعر بالندم بعد هذا القرار بسبب أسعار النفط

*الخارجية الأمريكية استطاعت اقناع بعض الدول بوقف واردات النفط الإيراني

*توقعات بمنح بعض الدول حق الحصول على النفط الايراني بكميات منخفضة



تستعد إيران لدخول العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عليها، حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل، شهر نوفمبر، الأمر الذي سيضرب اقتصادها في مقتل وخاصة ما يتعلق بالنفط.



وفي نفس السياق، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا جديدا قالت فيه إن الرئيس الأمريكي يرغب من قراره بفرض العقوبات الأمريكية على إيران، الحفاظ على أسعار النفط العالمية منخفضة.



وقالت المجلة إن قرار ترامب جاء عقب اعتراضه بشكل مستمر على الارتفاع الجنوني في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما تسبب في اعتراض كبير من ترامب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.



هاجم ترامب منظمة الأوبك، في العديد من المناسبات بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني، وهو ما أسفر عن قراره بفرض هذه العقوبات من جديد على إيران.



ورجحت المجلة أن يلوم ترامب نفسه عقب هذا القرار، وذلك عبر العودة إلى الماضي، في عام 2011، السنة التي سبقت تطبيق عقوبات دولية مؤلمة على إيران بسبب برنامجها النووي ، صدرت إيران 6 ملايين برميل نفط في اليوم، وهو رقم يتضمن كميات مكثفة من النفط، ثم خفضت العقوبات هذا الرقم إلى ما يزيد قليلًا عن 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2014، وانتعشت مرة أخرى عقب إلغاء العقوبات على إيران في عام 2016، وتجاوزت 8 ملايين برميل يوميا في أبريل 2018 ، أي قبل شهر من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وأعلنت فرض عقوبات جديدة. منذ ذلك الحين ، انخفضت صادرات النفط الإيرانية بحدة.



وقالت المجلة إن من أهم الاسباب وراء ارتفاع أسعار النفط في العالم أجمع، هو القرار الأخير لترامب بفرض عقوبات على إيران، والانسحاب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2016، وهو ما ظهر داخل الاسواق المحلية الأمريكية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي بشكل كبير عن السنوات الماضية.



وأضافت أنه كلما زادت الولايات المتحدة من تشديد الخناق على إيران ، كلما كان من الصعب منع الأسعار من الارتفاع أكثر.



وعلى الرغم من ذلك، استطاعت وزارة الخارجية الامريكية اقناع عدد من دول العالم بوقف واردات النفط الإيراني، حيث قررت كل من فرنسا وكوريا الجنوبية وتقريبا اليابان وقف واردات النفط الايراني تقريبا بشكل كامل، ما يشير إلى انخفاض واردات النفط إلى العالم بشكل كبير.



ومن ناحية أخرى، قررت بعض الدول تخفيض كميات النفط الايراني فقط، دون وقفها بشكل قاطع، حيث قرر كل من الصين والهند خفض الكميات، حيث حصلوا على ما بين 430 ألفا و600 ألف برميل من النفط حتى الشهر الماضي.



كما توقعت المجلة أن تستمر الصين في الحصول على النفط الايراني، وذلك عقب تعهدها باستمرار الحصول على النفط الايراني على الرغم من القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليها، بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي من المتوقع استمرار حصولها على النفط الايراني على الرغم من التهديد الأمريكي المستمر.



ونتيجة للقرارات الأمريكية، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط في العالم، ظهرت بعض التوقعات داخل الأوساط السياسية الأمريكية تشير إلى إمكانية منح واشنطن بعض التسهيلات للدول الأوروبية للحصول على النفط الايراني بكميات قليلة، للحفاظ على أسعاره عالميا.



وأضافت المجلة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم ، لكنها ليست منتجة مستقلة، حيث يأتي إنتاجها من المئات من شركات النفط الفردية المملوكة للقطاع الخاص ، كبيرها وصغيرها. إنهم جميعًا يتخذون قرارات تجارية فريدة ولا يمتلكون القدرة على جلب المزيد من العرض عبر الإنترنت في غضون مهلة قصيرة، وهو ما يجعل إمكانية الرجوع عن قرار العقوبات محتمل حدوثه.