أحمد سعد يحقق أمنية طفل مريض بالسرطان بهذا الفعل

فى لفتة إنسانية زار الفنان أحمد سعد أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان ، بعدما كان يتمنى الطفل هذا الأمر.
ونشر سعد عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يجمعه بالطفل وهو يغنى له اغنية بحبك يا صاحبى وعلق قائلًا :" تواضروس ربنا يشفيه مريض بسرطان في الدم وقالولي إنه عايز يشوفني جريت أشوفه " .
وأضاف سعد " لأن دي وصية رسول الله زيارة المريض وسنة الله في الأرض نحب بعض.. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض" ".
ونشر سعد عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يجمعه بالطفل وهو يغنى له اغنية بحبك يا صاحبى وعلق قائلًا :" تواضروس ربنا يشفيه مريض بسرطان في الدم وقالولي إنه عايز يشوفني جريت أشوفه " .
وأضاف سعد " لأن دي وصية رسول الله زيارة المريض وسنة الله في الأرض نحب بعض.. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض" ".