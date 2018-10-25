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فن

أحمد سعد يحقق أمنية طفل مريض بالسرطان بهذا الفعل

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:57 م
أحمد البهى
فى لفتة إنسانية زار الفنان أحمد سعد أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان ، بعدما كان يتمنى الطفل هذا الأمر.

ونشر سعد عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يجمعه بالطفل وهو يغنى له اغنية بحبك يا صاحبى وعلق قائلًا :" تواضروس ربنا يشفيه مريض بسرطان في الدم وقالولي إنه عايز يشوفني جريت أشوفه " .

وأضاف سعد " لأن دي وصية رسول الله زيارة المريض وسنة الله في الأرض نحب بعض.. ربنا يشفيه ويشفي كل مريض" ".




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