الخريبي: جميع رؤساء مصر لم يقوموا بمثل زيارات السيسي الخارجية

قال الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السودان وضعت أساس جديد في شكل العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلي أن الفترة القادمة سوف تكون أكثر تميزا بعد لقاء السيسي بنظيره عمر البشير.



وأضاف "الخريبي"، خلال حواره ببرنامج "العرب في اسبوع"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن تم وقف جميع أساليب التراشق الإعلامي غير المسئول التي كانت تتم من خلال بعض وسائل الإعلام في البلدين، واغلاق الملفات الساخنة بين البلدين.



وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلي أن ما قام به الرئيس السيسي خلال الـ5 سنوات الماضية، من زيارات خارجية لم يقم به جميع رؤساء مصر السابقين.

