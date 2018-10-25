انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها الأول من نوفمير

أعلن الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن فتح باب الترشح لاتحاد الطلاب بكليات الجامعة الـ15، في الأول من نوفمبر المقبل ويمتد حتي 15 من نفس الشهر، بناءً علي موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .



وقال المغربي إنه تم تشكيل لجنة مركزية بادارة الجامعة للاشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عيد حميده عميد كلية التجارة وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الانشطة الطلابية وغير المرشحين.



وأضاف المغربي أنه سيتم تشكيل لجان فرعيه بكليات الجامعة للمتابعة والاشراف علي الانتخابات وتضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من اعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.



وأكد الدكتور المغربي، حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الطلابيه بيحادية كاملة، ودون تدخل أو ضغوط، وأن تعطي الحريه كاملة للطلاب لاختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب، مشيرًا إلى أنه ليس للجامعه أي مصلحه في فوز طالب أو رسوب أخر، وان الجامعه سوف تتعامل مع أي طالب يحصل علي ثقة زملائه ممثلًا عنهم، كما ناشد الطلاب بالنزول للمشاركة فى الانتخابات لاختيار من يمثلهم، طبقا للجدول المعلن والمعتمد من وزير التعليم العالى.



من جانبه أكد الدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطه الطلابيه بالجامعة، أن الجامعه وكلياتها سوف تستعد استعدادًا كاملًا لاجراء الانتخابات الطلابيه في نزاهة وبشفافية كاملة.