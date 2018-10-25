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الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. وتحذير للمواطنين.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية التي حدثت صباح اليوم هي من السمات الطبيعية لفصل الخريف الذي يشهد حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، لافتَا إلى أن الفترة الحالية تشهد وجود رياح محملة بالرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، أن هناك أمطارًا تسقط على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في شمال البلاد، وشمال وجنوب سيناء، وسلاسل الجبال الأحمر، وسيستمر تقلب الأحوال الجوية اليوم وغدًا.

ولفت إلى أن اليوم سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وسيستمر هذا الانخفاض حتى بداية الأسبوع القادم.

وحذر المواطنين من عدم قيادة السيارات حال انخفاض الرؤية، حفاظَا على الأرواح، خاصة في سيارات المدارس.
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