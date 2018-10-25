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رياضة

ألعاب دمنهور يفوز على فاركو ويحتل صدارة مجموعة بحري بالقسم الثاني

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالله هشام
حقق فريق ألعاب دمنهور فوزا ثمينا علي منافسه فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت علي ملعب فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز ب.

ويواصل صفاء رجب المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور تحقيق النتائج الإيجابية للوصول لدوري الأضواء والشهرة، سجل الهدفين إسلام عبدالغني ، وحيد محسن بينما سجل هدف فاركو اللاعب وفائي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بهذا الفوز يصل دمنهور للنقطة الثامنة عشر محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري، بينما تجمد رصيد فريق فاركو عند النقطة الـ 9 في المركز التاسع.
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