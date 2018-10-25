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شاهد.. قرية مطرطاس بسنورس بالفيوم تغرق في الصرف الصحي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
حمزة شعيب
عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرا مصورا عن قرية مطرطاس التابعة لمركز سنورس والتي لا تبعد عن مدينة الفيوم سوى كيلومترات قليلة، حيث يعاني أهل القرية من وجود مصرف "خور المسك" الزراعى الذى تعرض للتعديات مما تسبب فى طفح المياه لتخترق الشوارع والمنازل وحولتها إلى بحيرات من المياه الملوثة.

وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن الحياة فى القرية أصبحت لا تطاق وغير آدمية، فالأهالى وأطفالهم معرضون للموت بسبب التلوث الكبير الذى يحيط بهم أو انهيار المنازل فى أى وقت بعد أن تصدعت الجدران التى أغرقتها مياه الصرف.

وأضاف، أن أهالي القرية أكدوا أن المعاناة التى يعيشوها بسبب الردم الذى تعرض له مصرف "خور المسك" فتحولت الحياة إلى جحيم وخوف وهلع على الأطفال الذين يعيشون فى بيئة.
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