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رياضة

الحاج يوجه اللوم لطارق سعيد لعدم استقبال رموز نادي الترسانة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حضر اللواء عبدالمنعم الحاج رئيس نادي الترسانه السابق، مؤتمر المرشح الحالي علي مقعد امانة الصندوق عصام عبدالفتاح، لحث الجمعية العمومية علي حضور الانتخابات يوم 30 اكتوبر.

ووجه الحاج اللوم الي رئيس النادي الحالي طارق سعيد لعدم حضوره واستقبال رموز النادي قائلا: "كنت اتمني ان يكون المجلس الحالي في استقبالنا ولا يصح ان ندخل الترسانه ولا يتواجد احد في استقبالنا".

كما حضر المؤتمر كل من اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكره السابق، ومحمد ابو العز مدرب منتخب مصر السابق ولاعب الترسانة، وسيد يوسف لاعب الترسانة السابق، واحمد الخطيب عضو المجلس السابق.
الحاج يوجه اللوم لطارق سعيد لعدم استقبال رموز نادي الترسانة
الحاج يوجه اللوم لطارق سعيد لعدم استقبال رموز نادي الترسانة
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