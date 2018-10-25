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أخبار البلد

مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان ..السبت

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
أماني نوار
تتسلم مصر رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السبت المقبل، ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق لمؤتمر صحفي؛ لمتابعة الحدث، واجتماع الجمعية العامة للشبكة، في أحد فنادق الزمالك.

وأكدت دعوة المجلس حضور المؤسسات العربية لحقوق الإنسان لدول "البحرين، جزر القمر، المغرب، الأردن، سلطنة عمان، جيبوتي، موريتانيا، فلسطين، العراق، الجزائر، السودان، تونس، لبنان، الكويت"، وممثلين للعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية.
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