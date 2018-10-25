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رياضة

حسين السيد يطمئن جماهير الاتفاق بعد السداسية أمام الاهلي بالدوري السعودى

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:51 م
حسين السيد
حسين السيد
محمد رشاد
طمأن محترفنا المصري حسين السيد لاعب فريق الاتفاق السعودي جماهير فريقه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام الحزم فى إطار مباريات الاسبوع السابع من الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب حسين السيد المباراة بالكامل وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 40 قبل أن يصنع هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وتحدث حسين السيد بعد المباراة قائلا: "أنا بخير ونجحت في استكمال المباراة بشكل طبيعي ، هدفنا كان واضحا أمام الحزم وهو إثبات أحقيتنا في الانتصار أمام أهلي جدة في المباراة الماضية".

وواصل "المكسب كان تاريخيا (6-2 ضد أهلي جدة) وكان هدفنا إثبات أننا انتصرنا عليهم بسببنا نحن. نحن فريق كبير ولم ننتصر لأن الأهلي كان سيئا ، الاتفاق يعد فريقا كبيرا ونسعى لتحقيق أهدافنا في البطولة".
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