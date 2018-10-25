إصابة 3 عمال بصعق كهربائي في حريق بمصنع الدقهلية للغزل والنسيج

أصيب 3 عمال بالصعق الكهربائي إثر حريق شب في أحد مغذيات شركة الدقهلية للغزل والنسيج بسندوب ، وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدينة من السيطرة علي الحريق.



تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، بنشوب حريق في شركة الدقهلية للغزل والنسيج.



وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية، و4 سيارات إطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، وتبين أن الحريق شب في مفاتيح تشغيل مغذي كهرباء " مصنع الزوي" بشركة الدقهلية للغزل والنسيج بسندوب، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.



وانتقلت قيادات أمن الدقهلية إلي مكان الحريق، و تم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين إلي المستشفى للعلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.