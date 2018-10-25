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محافظات

محافظ الإسكندرية: زيادة الوحدات المتنقلة بمبادرة 100 مليون صحة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:46 م
مبادرة الرئيس السيسي
مبادرة الرئيس السيسي
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه تم زيادة عدد الوحدات المتنقلة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، لتصل إلى ١٨ وحدة متنقلة بدلا من ١٣، لتصل إلى الأماكن النائية، علاوة على ٤٠٠ نقطة ثابتة مشاركة بالمبادرة للكشف عّن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي بدأت في الإسكندرية مطلع أكتوبر الجاري وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر المقبل.

وأشار المحافظ في تصريحات اليوم، إلى أن ٣٧٧٧٦ شخصا ترددوا أمس الأربعاء، على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون صحة" علي مستوي المحافظة، حيث بلغ عدد المترددين في المنتزة ٨١٨٣ شخصا، وعدد المترددين في شرق ٨١٧٧ شخصا، وعدد المترددين في وسط ٥٠٣٩ شخصا، وعدد المترددين في الجمرك ٢٤٣٠ شخصا ، وعدد المترددين في غرب ٥٤٢٦ شخصا، وعدد المترددين في العجمي ٣٥٩٦ شخصا،، وعدد المترددين في العامرية ٣٥٣١ شخصا، وعدد المترددين في مركز ومدينة برج العرب ١٣٩٤ شخصا.

وناشد محافظ الإسكندرية جميع المواطنين السكندريين بالمشاركة فى المبادرة "١٠٠ مليون صحة" والتوجه إلى أقرب نقطة مسح لمقر سكنهم أو عملهم للاطمئنان على صحتهم، وكذا يخاطب المواطنين بالمشاركة الفعالة في حث ودعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة في المبادرة، قائلا " أنزل شارك واستثمر ٥ دقائق، من وقتك للاطمئنان على صحتك"، موضحا أن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك.
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