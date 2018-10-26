موجز الأخبار.. السيسي يزور السودان.. و45 ألف مشجع في نهائي أبطال أفريقيا

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة، وتسهيلًا على قراءة، يقدم لكم موجز بأهم هذه الأخبار، يمكنك مشاهدته في الفيديو أعلاه.



وجاء على رأس هذه الأخبار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى السودان، والتنسيق مع الرئيس السوداني عمر البشير في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تصريحات رؤساء 44 شركة أمريكية حول صلاحية المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي.



ونشر الموقع أيضًا أخبارًا آخرى أهمها، الموافقة المبدئية على حضور 45 ألف من الجمهور مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.